Wetterskip Fryslân gebruikt voorlopig geen granuliet meer en wacht onderzoek af

Uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla bleek dat granuliet als het in contact komt met water een gevaar voor het milieu en de volksgezondheid kan opleveren. De PvdA in gemeente Heerenveen kwam erachter dat de grondstof ook in deze gemeente is gebruikt, en sprak haar zorgen uit op Omrop Fryslân.

Volgens Van Weperen is al na de uitzending van Zembla aan het begin van dit jaar het besluit genomen om granuliet voorlopig niet meer te gebruiken.

Wetterskip Fryslân heeft tussen 2011 en 2016 drie boezemkades laten maken waarbij granuliet is gebruikt. Het gaat om de oevers van de Alde Rien tussen Sneek en Oosthem, om een flink stuk van de oostelijke kade van het kanaal naar Heerenveen bij Akkrum en om de overs van de Hooivaart tussen De Deelen en Ulesprong. Bij het laatste project is 120.00 ton granuliet gebruikt.

Wetterskip wacht onderzoek Maas af

Er loopt op dit moment bij een project in de Maas waarbij granuliet is gebruikt een onderzoek naar het mogelijk vrijkomen van acrylamide, een kankerverwekkende stof. De resultaten van dat onderzoek worden in januari 2021 verwacht.

Wetterskip Fryslân wacht de uitkomsten van dit onderzoek af en besluit daarna of er aanleiding is om ook een eigen onderzoek bij de Friese projecten uit te voeren, zei Van Weperen. Het granuliet is hier toegedekt en zou niet in direct contact met water kunnen komen.