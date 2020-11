Wilhelminapark in Sneek wordt opgeknapt: in oude glorie, met nieuw monument

Voorzitter Janny Jaarsma van Stichting Sneek van Weleer vertelt dat het park in 1898 is aangelegd met de inhuldiging van koningin Wilhelmina. "Sinds die tijd is dit een uniek park, een rustoord en verzamelplak voor veel mensen. Voor eenieder is er wel wat te vinden in het park. Het is ontworpen door de bekende tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. Het ligt vlak bij het centrum van Sneek. Iedereen kan er terecht voor natuur en dieren. Het is een beetje het Vondelpark van Sneek."

"Draagvlak nodig"

Desondanks moest er wel wat gebeuren, geeft Jaarsma aan. "In die ruimt 120 jaar zijn er bepaalde dingen verdwenen. Zoals de boombordjes en de dierenverblijven. Het park is wel een beetje achteruitgegaan." Daarom zijn er plannen gemaakt om het weer op te knappen. "We hebben er twee jaar over gedaan, omdat we met de financiën zaten. We moeten draagvlak hebben. Het moet voor de stad en de wijk wel aan bepaalde punten voldoen om subsidie te krijgen. Daarom zijn we ook op pad geweest met mensen van de gemeente om te kijken wat we kunnen verbeteren. De gemeente kan het alleen maar een warm hart toedragen."

Nieuw monument

Er komt ook een nieuw monument in het park. "Het huis in het park is al een monument, daar hebben vier parkwachters in gewoond. Zij hebben het park goed verzorgd, maar zij zijn er nu niet meer. We wilden daarom graag een monument voor hen plaatsen, want hun bijdrage is erg belangrijk voor ons geweest. We gaan nu ook banken vervangen, er komt een nieuw ANWB-bord en het monument zal de afsluiting vormen. Woensdag beginnen we met het plaatsen van nieuwe boombordjes met de gemeente."

Het duurt nog wel even voordat het werk klaar is. Jaarsma: "Het werk is hopelijk met de Monumentendagen klaar. Op 18 september hopen we een opening met een klein feestje te houden, mits dat weer kan met het coronavirus."