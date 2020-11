Nieuw moeras bij Koudum moet op tijd klaar zijn om zee-arenden niet te verstoren

Voordat het Hooglandgemaal in Stavoren er was, stond het land aan de rand van de Friese meren regelmatig onder water. Dat leverde een bijzonder rijke natuur op. Omdat het waterpeil in de boezem nu veel stabieler is, wordt er een nieuwe dijk gemaakt waar beheerder It Fryske Gea die oude situatie mee kan simuleren.

"Het was nu eigenlijk grasland dat ook nog agrarisch gebruik was", zegt districtshoofd Germ van der Burg van It Fryske Gea. "En dat zetten wij eigenlijk om, naar een moerasgebied waar ook een stukje dynamiek in komt. Het water staat in de zomer laag en in de winter weer hoog. Een soort van boezemland-achtige situatie."