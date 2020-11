"Maatregelen effectief, maar we zijn er nog niet" | Corona precies een jaar op de wereld

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat zo'n 11 tot 14 procent van de gebruikers van de CoronaMelder-app positief is getest op het coronavirus in de eerste weken na het introduceren van de app. Dat is minder dan het aantal positieve testen bij de mensen die zich bij een teststraat melden: tussen de 15 en de 18 procent. Het blijkt volgens de NOS dat de kans dat iemand het virus heeft bij een regulier bron- en contactonderzoek veel groter is. De effectiviteit bij het opsporen van besmette contacten zou daarmee wat tegenvallen.