Coronanieuws van 18 november: Zorgen bij GGD over aantal Friese besmettingen | Geen NOW-steun voor SC Heerenveen

Er zijn volgens de cijfers van het RIVM in de afgelopen 24 uur in Fryslân 116 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen ging het om 102 nieuwe besmettingen. De meeste besmettingen zijn vastgesteld in Súdwest-Fryslân, daar gaat het om 43 mensen. Daarna volgen Leeuwarden met 15 en Noardeast-Fryslân met 14 besmettingen.

Er zijn 4 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen in Fryslân in de afgelopen 24 uur. Er zijn ook 8 personen overleden aan het virus: 4 in Leeuwarden, 3 in Weststellingwerf en 1 in Súdwest-Fryslân.

Voorbehoud: incompleet door storing GGD

Er is nog wel een belangrijk voorbehoud. Het is goed mogelijk dat de cijfers van het RIVM woensdag niet helemaal volledig zijn. Volgens de NOS was er een storing in de systemen van de GGD. Daardoor zouden er landelijk ongeveer 1.000 positieve testen missen. De oorzaak zou bij de VPN-verbinding liggen waar de cijfers via verstuurd worden. Die verbinding viel uit en het bleek dat een back-up niet toereikend was.