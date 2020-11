Raad Smallingerland wil snel met verontruste ambtenaren in gesprek

De ChristenUnie vindt dat er een gesprek moet komen met de ambtenaren en dat er gewerkt moet worden aan meer veiligheid en vertrouwen over en weer. "De brief van de ambtenaren is echt bij ons binnengekomen", zegt De Jong. Hij vindt dat de brief een 'serieuze reactie' verdient.

De ambtenaren waren zo erg gefrustreerd en teleurgesteld in de gemeenteraad, dat ze een brandbrief geschreven hebben aan de raadsleden. Ze hebben geprobeerd de begroting sluitend te maken, maar dat lukte niet, nadat meerdere partijen veranderingen aanbrachten.

"De ambtenaren voelen duidelijk onderwaardering van de raad", zegt raadslid Luciënne Meinsma van GrienLinks. "Deze raad moet zich diep schamen. Het vertrouwen tussen ambtenaren, management, directie en raad moet worden hersteld."

'Een zorgwekkend signaal'

"De organisatie heeft keihard aan de noodrem getrokken", zegt SP-fractievoorzitter Michiel Schrier. "We moeten proberen om de kloof weer te dichten." Schrier noemt de brief 'een zorgwekkend signaal'. "Zijn wij nog wel een aantrekkelijke werkgever voor de ambtenaren die wij hard nodig hebben?"

De gemeenteraad sprak in een motie eensgezind uit dat de raad achter de werknemers van de gemeente staat en het signaal dat uitgaat van de brief van de ambtenaren erg serieus neemt. Die eensgezindheid was er niet meteen, maar kwam er wel na een korte schorsing.

"We zullen in gesprek gaan met de ambtenaren", zegt Meine Hofman van Smallingerlands Belang. "Daar hebben we het in het presidium ook over gehad, dat het toch wel nodig is. Het is een taak van ons vinden wij, om de zorgen wat weg te nemen."

Kijk hier naar een gesprek met Meine Hofman: