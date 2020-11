Doek valt voor bekeravontuur Harkemase Boys, KNVB gooit amateurs uit bekertoernooi

"De amateurclubs kunnen op geen enkele manier trainen, laat staan een wedstrijd spelen. Die gaan eruit", zegt Van der Zee op Radio 1. Harkemase Boys zat als enige Friese amateurvereniging nog in het landelijke bekertoernooi. Op 2 december stond de wedstrijd tegen Kozakken Boys op het programma.

Eerder zei voorzitter Sippe Heeringa van Harkemase Boys al dat de club er niet meer op rekende dit seizoen een bekerwedstrijd te spelen. "De beker is natuurlijk heel interessant voor de financiën. Hoe verder je komt, hoe hoger de vergoeding en hoe groter de kans dat je een mooie tegenstander loot. In de eerste ronde krijg je een vaste vergoeding van 10.000 euro, bij de volgende ronde is dat al 20.000 euro."

De voetbalbond KNVB heeft eerder gemeld dat amateurs een financiële vergoeding krijgen, als ze uit het toernooi worden gehaald.