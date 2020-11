Nieuw stroef asfalt voor 'ongeluksrotonde' Dokkum

In de politiek werd het punt direct opgepakt en de gemeente Noardeast-Fryslan heeft daarop opdracht gegeven aan een aannemer om de asfaltlaag aan te pakken. Projectleider Willem Dijkstra: "De gladheid van het wegdek had te maken met de steenslag die in het asfaltmengsel zat." In het oude asfalt zaten steentjes die bij wrijving door het verkeer snel afgesleten werden, daardoor werd de rotonde vooral na een regenbui glad.

Dijkstra: "Dit nieuwe mengsel bevat een steenslag met een hoger wrijvingsgetal." Dat betekent dat de stenen minder snel slijten, wanneer banden over het wegdek wrijven. Verantwoordelijk wethouder Theo Berends was blij met de nieuwe deklaag: "We zijn niet voor de goedkoopste optie gegaan, maar wel voor de duurzaamste."