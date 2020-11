Premier Rutte: Musea en theaters weer open, verdeel Sinterklaasfeest over meerdere dagen

"De cijfers laten zien dat de maatregelen werken, of eigenlijk dat ons gedrag werkt. Ook dat die beroemde R, het reproductiegetal, nu duidelijk onder de 1 zit. Natuurlijk hoop je altijd op nog meer, nog beter en nog sneller. Maar over het algemeen houdt het grootste deel van Nederland zich aan de regels. Hoe moeilijk dat ook is", zei premier Rutte.

Hij ziet echter wel ruimte voor verbetering in bijvoorbeeld de supermarkt en op het gebied van thuiswerken. Ook het gedrag in andere winkels en achter de voordeur moet beter, volgens Rutte.

Bioscopen en theaters weer open

De extra maatregelen die twee weken geleden werden aangekondigd lopen woensdagnacht om 00.00 uur af. Dat betekent dat onder meer bioscopen, theaters, pretparken en musea op donderdag weer open mogen.

De maatregelen die sinds 30 oktober gelden, blijven nog wel van kracht. Dat betekent onder meer dat de horeca dicht blijft, er geen publiek is toegestaan bij sportwedstrijden en dat het verkoopverbod van alcohol na 20.00 uur in stand blijft. Ook het reisadvies voor het buitenland blijft onveranderd: alleen als het echt noodzakelijk is.

Testen

Volgens Rutte 'gloort er licht aan de tunnel'. "Er zijn allerlei plannen en experimenten in de maak. We kijken natuurlijk vooruit. Welke stappen moeten we zetten om deze crisis achter ons te laten. Wat geeft ons perspectief?", zegt Rutte. Hij noemt dan grootschalige vaccinatie en nog meer en sneller testen.

Coronaminister Hugo de Jonge maakte daarna bekend dat het vanaf 1 december mogelijk is om na contact met een coronapatiënt te worden getest, ook als er geen klachten zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om wanneer iemand een bericht heeft gekregen van de corona-app CoronaMelder of naar voren is gekomen in een bron- en contactonderzoek.

Dat gebeurt dan na vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine, aldus De Jonge. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine, en kun je je zonder klachten niet laten testen.

Feestdagen

Het Sinterklaasfeest vieren met de hele familie zit er dit jaar volgens het kabinet niet in. "Verdeel het feest anders over een paar dagen", is het advies van premier Rutte. "En neem een voorbeeld aan de coronaproof-intocht van Sinterklaas."

Over de kerstdagen is nog geen besluit genomen. Minister De Jonge denkt daar begin december meer duidelijkheid over te kunnen geven. "Juist dit jaar is extra aandacht nodig voor elkaar en onze omgeving. Dan helpt het als de kersttafel weer iets groter is. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen", zegt De Jonge. "Hou vol."