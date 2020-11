'Vals alarm' blijkt toch keukenbrand in woonzorgcentrum Surhuisterveen

De brandweer is dinsdag twee keer uitgereden naar aanleiding van een automatische brandmelding uit een woonzorgcentrum in Surhuisterveen. De eerste keer werd gedacht dat er sprake was van een vals alarm, en daarom gingen de brandweermensen weer terug naar de kazerne. Toen duidelijk werd dat er echt brand was, zetten ze opnieuw koers naar het zorgcentrum.