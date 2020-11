Ophef over zonnepanelen in Harlingen: "geen verstandige politiek"

Beschermd stadsgezicht

De regelgeving in de gemeente Harlingen rondom zonnepanelen, is dat de panelen op 1,80 meter hoogte niet binnen 75 meter zichtbaar mogen zijn, omdat het om een beschermd stadsgezicht gaat. Toch hebben de panelen er acht jaar gelegen zonder dat de gemeente er wat over heeft gezegd.

Zorgvuldige oplossing zoeken

Wethouder Erik de Groot zit met de situatie in zijn maag. "Vanuit duurzaamheidsbeginselen is het natuurlijk gek." Bovendien vindt de wethouder het ook vreemd dat er niet eerder ingegrepen is.

"Sommige panelen liggen er al heel lang en dat is wel een punt van aandacht natuurlijk waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Ik vind het wel heel belangrijk dat er goed er zorgvuldig gekeken wordt naar een oplossing. We zullen er over met elkaar moeten discussiëren wat we willen met de welstandsnota waarin het beschermde stadsgezicht is opgenomen."