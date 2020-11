Minister houdt vast aan stikstofplannen 'om boeren perspectief te geven'

Volgens de boeren wil Schouten de stikstofwet er snel even voor de Kerst doorheen jassen. Maar dat is niet zo, zegt de minister. "De stikstofwet is al heel lang geleden aangekondigd, en ik krijg ook wel eens het omgekeerde te horen: dat het allemaal te lang duurt."

De wet moet per 1 januari de noodmaatregelen vervangen die aan het einde van het jaar aflopen. "We hebben een opgave en daar sta ik voor en daar werk ik aan. We moeten met elkaar maatregelen nemen om de stikstof te verminderen", zegt de minister. Zij wijst erop dat niet alleen de boeren hun steentje moeten bijdragen, maar ook andere sectoren, zoals de bouw. Bovendien, benadrukt Schouten, vertegenwoordigen de boeren van Farmers Defence Force lang niet alle boeren.