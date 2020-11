Adri Abma krijgt hulp van psycholoog: "Dit is mijn redding"

Ook de maatregels vindt ze lastig. Haar vrijwilligerswerk kon ze niet meer doen en contact maken met mensen is lastig. De mondkapjes zorgen voor afstand en boze ogen van mensen.

Opnamestop

In september ging het niet meer. Abma belde de huisarts met de vraag of ze weer hulp van Maarsingh kon krijgen. De dokter gaf haar een verwijzing. "Toen ik naar de praktijk belde, kreeg ik de receptie aan de telefoon. Ze vertelden me dat er een opnamestop is en dat de dokter dat had kunnen weten. Dat wist mijn dokter ook wel, maar ik had Maarsingh zijn hulp écht nodig", vertelt Abma in de stoel in de praktijk.

"Na een halfuur belde Maarsingh mij terug en hij zei dat ik bij hem terecht kon." Abma slaat de handen tegen elkaar uit dankbaarheid. "Dit is mijn redding geweest. Voor de tweede keer", vertelt ze met witte ogen. "Ik weet niet hoe het anders met mij afgelopen was. Suïcidale gedachten, noem het maar, het was allemaal teruggekomen."

Verbinding

"Verbinding is nu een speerpunt in mijn leven. Ik heb dat in therapie moeten leren. Maar op dit moment wordt het maken van verbinding met anderen onmogelijk gemaakt, daarom komt alles van toen weer terug. De verbinding met anderen verdwijnt weer en dat is voor mij juist heel belangrijk. Maar niet alleen voor mij, er zijn veel meer mensen die hiermee zitten."