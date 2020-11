HEA! Een huiskamervol Kerstsfeer

Eind augustus is hij al begonnen met bouwen. En intussen staat de helft van de woonkamer van vader en moeder vol. Dennis Hobma (25) uit Harlingen is gek op Kersthuisjes. Als kind al. En die liefhebberij is intussen uitgegroeid tot een volledig Kerstdorp, met alles erop en eraan. In totaal 42 dagen, acht uur per dag was hij met de voorstelling van dit jaar bezig. En intussen denkt Dennis alweer aan wat hij volgend jaar allemaal zal gaan maken.