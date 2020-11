'Commissaris Brok aan zet bij oplossen bestuurscrisis Smallingerland'

Boogaard noemt het 'heel uitzonderlijk' dat vier partijen in de raad van Smallingerland ervoor hebben gekozen om met een eigen brief aan de provincie kritisch te reageren op de officiële aanbiedingsbrief van het college van burgemeester en wethouders bij de begroting van 2021. Het is een unieke situatie, volgens Boogaard. "Ik ken daar geen enkel ander voorbeeld van. Als het zo gaat, kun je grote twijfels hebben over de bestuurbaarheid van deze gemeente. Het is dan aan de commissaris van de Koning om in te grijpen."

Het Sint-Eustatius van Fryslân

Bij een gemeente met 'chronische problemen' op het gebied van bestuurbaarheid en financiën kan ook het Rijk ingrijpen en tijdelijk het bestuur over laten nemen door een Rijkscommissaris. Momenteel wordt het Caribische eiland Sint Eustatius door een Rijkscommissaris bestuurd en staat de gemeenteraad tijdelijk buitenspel. "Dat is natuurlijk zeer uitzonderlijk, maar als de problemen erger worden, dan kan het er wel degelijk van komen, ook in Smallingerland."