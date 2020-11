Harde maatregelen bij SC Heerenveen: tien banen weg

"Een pijnlijke dag voor de club", zegt algemeen directeur Cees Roozemond op de website van de club. "Maar bovenal voor de medewerkers waarvan we noodgedwongen afscheid moeten nemen. De voorbije maanden hebben wij op constructieve wijze overleg met de ondernemingsraad gevoerd. Dit heeft onlangs tot een positief advies geleid, waarbij onder andere een sociaal plan is overeengekomen om de belangen van de betreffende werknemers zo goed mogelijk te waarborgen. Zij worden de komende tijd ondersteund en begeleid."

Emotionele dag

Roozemond noemt het een emotionele dag: "Je hebt te maken met mensen, hard werkende en toegewijde medewerkers die zich vaak al jaren keihard inzetten voor de club. Het doet pijn te moeten melden dat er voor hen binnen de organisatie geen plaats meer is. Helaas is het de realiteit. SC Heerenveen ontkomt niet aan het doorvoeren van een reorganisatie waarbij banen verloren gaan. Het is in het belang van de continuïteit."

"Onvermijdelijk"

Heerenveen heeft het afgelopen jaar al op meerdere vlakken bezuinigd. Daarbij was reductie van personeel onvermijdelijk, zegt de club. Directie, spelers en medewerkers hebben al salaris ingeleverd.

Roozemond: "Meerdere keren hebben we intern kenbaar gemaakt dat de financiële situatie niet rooskleurig is en dat banenverlies niet is te voorkomen. De voetbalbranche is vervolgens hard getroffen door de aanhoudende coronacrisis, waardoor het nemen van deze harde maatregelen onontkoombaar was."