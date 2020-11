Chefkok Smink mag opnieuw naar grote culinaire wedstrijd, na bijzondere voorronde

De prestigieuze culinaire wedstrijd zal echter niet volgend jaar worden gehouden, maar pas in 2022. Door de coronacrisis durft de organisatie het niet aan om het evenement volgend jaar januari al te organiseren.

Smink: "Ik snap de organisatie wel, je moet natuurlijk een datum kiezen dat de Nederlandse selectie wordt gedaan." Deze selectie was de afgelopen maand. Hierbij moest natuurlijk ook van alles worden aangepast vanwege de coronacrisis. "Normaal kookt iedereen z'n items, en dan komt een jury langs."

Kijken, kijken, niet proeven

Omdat de jury niet bij de deelnemers langs kon komen moest het dit jaar op een alternatieve manier. Zo moesten de chefs een portfolio maken met foto's en video's. Volgens Smink is de jury zo professioneel dat ze op basis van beeld goed genoeg kunnen zien hoe goed een gerecht is, want proeven zoals normaal, dat was er dit jaar niet bij. "Het liefst wil je het gerecht opsturen, maar dat kan niet."

Maandag werd bekend gemaakt dat de Europese wedstrijd in Parijs wordt verschoven met een jaar. Jammer, maar het was te verwachten zegt Smink. "Het is natuurlijk ook met het voetballen gebeurd."

Dat Smink meedoet met de wedstrijd is niet een grote verrassing, vorig jaar had hij al gezegd dat hij nog een keer wilde meedoen: "Ik moet gewoon eerste worden daar!"

De eerste opdracht is al duidelijk: de chefs moeten een gerecht maken met rundvlees. Smink wil daarbij Friese producten gebruiken. De andere opdracht krijgt hij pas de avond voor de wedstrijd.