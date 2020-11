MCL krijgt nieuwe MRI-scanners, fijner voor claustrofobische patiënten

Het voordeel van de nieuwe scanners is ook dat de onderzoekstijden een beetje korter worden in sommige gevallen. Verder is het veel comfortabeler voor patiënten en personeel. Het nieuwe apparaat ligt fijner en door een betere koptelefoon heeft de patiënt minder last van het geluid.

De inrichting van de MRI-ruimte wordt ook veranderd. In plaats van alleen een witte muur en een groot toestel, zien de patiënten voortaan een grote fotomuur. Op de plafonds komen 'virtual windows', waardoor het lijkt alsof je naar de lucht kijkt.