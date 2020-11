Nieuw ontwerp Werelderfgoedcentrum Lauwersoog is klaar

In het nieuwe ontwerp zijn meer natuurlijke materialen verwerkt. Zoals hout. Diverse organisaties in en rondom Lauwersoog hebben meegedacht over het nieuwe ontwerp. Het is wederom gemaakt door het Deense architectenbureau Dorte Mandrup.

Er was protest tegen het vorig ontwerp. Natuurorganisaties, ondernemers en een aantal inwoners hadden bezwaar tegen de hoogte van het gebouw, toen nog 30 meter.

Ook was men bang voor lichtvervuiling. Het complex komt er nu zo uit te zien dat er weinig licht naar buiten gaat.

Op de eerste verdieping komt een receptie, multifunctionele ruimte met lounge, café en shop. Op de begane grond komt natte onderzoeksruimte, klaslokalen en vergaderruimten. Deze zijn gratis toegankelijk.

Voor de tweede verdieping en het dak moet wel betaald worden. Daar komen namelijk ruimtes voor tentoonstellingen en het zeehondencentrum. Dit is nu nog gevestigd in Pieterburen, maar gaat verhuizen.

Er wordt gerekend op 150.000 bezoekers per jaar. Half december hoopt de stichting WEC het definitieve ontwerp van het gebouw te presenteren.