CU: snel geld naar Noord-Nederland als compensatie wegvallen gaswinning

"Decennialang hebben we geprofiteerd van de gaswinning in het Noorden", zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. Dan gaat het voor een groot deel om het grote Groningse gasveld, maar ook om tientallen kleinere gasvelden in onder andere Fryslân. "Het kabinet is nu aan zet om de Noordelijke provincies nieuw perspectief te geven nadat ze keer op keer de klappen hebben moeten opvangen."