Natuurmuseum Fryslân voor de achtste keer meest kindervriendelijk

Museuminspecteurs (kinderen tot en met twaalf jaar) hebben de verschillende musea bezocht. Meer dan 10.000 rapporten zijn ingevuld door goed 3.500 inspecteurs. "Je zou denken dat het heel gewoon wordt. Maar je moet zestig inspecties binnenhalen. En voordat de prijsuitreiking eraan komt, halen ze de tussenstand van de website. Dan kun je het niet meer volgen en dan blijft het een verrassing", zegt Roetman.

"We organiseren het voor de kinderen"

Het predikaat is zeer belangrijk voor het museum, vooral omdat het gaat om een oordeel van de kinderen zelf. "Het zijn de kinderen die hun mening geven. Zijn de mensen aardig? Is er genoeg te doen? Is de informatie duidelijk? Kun je een speurtocht doen? Is er een leuke winkel bij? De kinderen geven hun mening, dat is voor ons heel belangrijk. Het zijn de kinderen voor wie we het organiseren."

Roetman is nieuwsgierig naar het rapport van de kinderen, want daar staat vaak veel waardevolle informatie in.