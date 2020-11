Boa's mogen oefenen met wapenstok: "Stok gebruiken komt hopelijk zelden voor"

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden is blij met de proef. "Je ziet in de praktijk dat boa's soms onverwacht met gevaarlijke situaties te maken krijgen in hun dagelijkse werk. Ik heb dat een paar keer kunnen zien op beelden van beveiligingscamera's."

Veilig voelen

Mede op basis van die beelden ziet Buma dat zo'n wapenstok nodig is. "Een boa kan zich dan verweren of dreigen met het hebben van die wapenstok. Het daadwerkelijk gebruiken komt hopelijk zelden voor, maar het gaat er mij om dat de boa zich veilig voelt in de wetenschap dat hij zich kán verdedigen."

Boa's moeten steeds meer handhaven. Dat is nu zo met de coronamaatregelen, maar de wens voor een wapenstok leeft al langer. "In principe heeft alleen de politie de bevoegdheid om een geweldsmiddel te gebruiken. Maar nu is er een speciale regeling om in deze tien gemeenten te oefenen met de wapenstok."

Kunnen verdedigen

Tien gemeenten dus, waarvan twee in Fryslân. "Blijkbaar hebben we goede aanvragen gedaan", zegt Buma. "En de gemeenten passen in het plaatje voor de proef. Súdwest-Fryslân is een heel grote plattelandsgemeente, waar het soms heel druk kan zijn. Ook daar heb je momenten dat het nodig is voor een boa om zich te kunnen verdedigen."

Tot het zover is, krijgen de boa's eerst training. De start van de proef is dan op 1 januari.