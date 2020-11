Buma: Situatie in Fryslân blijft 'ernstig', ook al laten de cijfers wat anders zien

Het coronadashboard van de Rijksoverheid is daar nog niet op aangepast. Dat gebeurt pas, nadat het Rijk met de GGD en de Veiligheidsregio van oordeel is dat da kan. "We willen voorkomen dat mensen hierheen komen, als we de maatregels versoepelen", zegt Buma.

In een extra uitzending van Fryslân Hjoed heeft Omrop Fryslân ruim aandacht gehad voor de persconferentie die premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jong dinsdagavond hielden, over de maatregels die genomen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Buma zat in de studio met directeur Margreet de Graaf van de GGD, en ze reageerden direct na afloop op de laatste stand van zaken.

Kijk hieronder naar het volledige gesprek met Sybrand Buma en Margreet de Graaf: