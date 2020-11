Farmers Defence Force in Den Haag tegen stikstofbeleid

Eigenlijk wilden de boeren naar de koning om hem te vragen geen handtekening te zetten onder de nieuwe wetten die het stikstofprobleem op moeten lossen en Nederland van het slot halen. Farmers Defence Force is bang dat de wetten negatieve gevolgen hebben voor de boeren. "Als hij z'n handtekening niet zet, dan geldt de wet niet", denkt Tinga. "Ik denk dat hij die macht wel heeft."

Protest bij het koninklijk paleis is niet toegestaan. Farmers Defence Force krijgt een plek op de Koekamp. Ze willen ook nog naar Leidschendam om te protesteren bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. "Wij boeren moeten een eerlijke prijs voor ons product hebben", zegt Tinga. "Supermarkten gooien het product wel vijf, zes, zeven keer over de kop. Dat vinden we niet eerlijk."

Kritiek op LTO

Het is niet de eerste keer dat boeren, die bij Farmers Defence Force zijn aangesloten, aan Den Haag willen vertellen dat ze het niet eens zijn met het stikstofbeleid. Tinga: "Je kunt beter strijdend ten onder gaan dan op je luie reet blijven zitten. Dat is de afgelopen dertig jaar gebeurd, toen er een andere groep aan de macht was." Tinga wil niet toegeven dat hij daarmee landbouworganisatie LTO bedoelt. Een groep boeren is niet tevreden over hoe LTO handelt. Dat is een van de redenen dat Farmers Defence Force is opgericht.