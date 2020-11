Carbid is niet aan te slepen: "Nu al vier keer zoveel verkocht als vorig jaar"

"Vorig jaar hebben we in totaal zo'n 3.000 kilo verkocht. Toen gingen we door tot eind december", vertelt De Vegt. "Het is nu nog maar half november en we hebben al 12.000 kilo verkocht. Vier keer zoveel als vorig jaar. Daar schrokken we zelf ook van."

Mensen teleurstellen

Veel meer verkopen lukt momenteel ook niet, want het is nergens meer te krijgen voor de inkoop. "We krijgen elke dag nog veel aanvragen, helaas moet ik dan iedereen teleurstellen."

Geen handleiding voor nieuwelingen

Normaal gesproken verkoopt De Vegt veel aan carbidploegen uit de buurt. Dat doet hij dit jaar ook, maar daarnaast is er dus nog veel meer belangstelling. Hij geeft de nieuwe kopers geen speciale instructie hoe ze carbid moeten. "We gaan ervan uit dat ze zelf wel onderzoek doen. Het is moeilijk voor ons om een hele handleiding te geven bij het verkopen van carbid", zegt hij.