'Wie maatregels negeert, moet langer wachten op vaccin'

Carbid is momenteel niet aan te slepen. Nu het verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling, zien carbidhandelaars een grote groei in de vraag. De internetgroothandel van Bram de Vegt uit Oosterwolde heeft nu al vier keer zoveel verkocht als vorig. "De vaten gaan het pand in en vliegen er direct weer uit."

"Vorig jaar hebben we in totaal zo'n 3.000 kilo verkocht. Toen gingen we door tot eind december", vertelt De Vegt. "Het is nu nog maar half november en we hebben al 12.000 kilo verkocht. Vier keer zoveel als vorig jaar. Daar schrokken we zelf ook van."

Het besluit of het carbidschieten mag in Fryslân dit jaar, ligt bij de Veiligheidsregio, die nog niets hebben besloten hierover. Vandaag hebben ze overleg over dit onderwerp. Meerdere politieke partijen, zoals het CDA in Provinciale Staten en de fractie van FNP Ljouwert, hebben al aagegeven tegen een verbod te zijn. De fractie van FNP Ljouwert zal vragen aan het college stellen, zoals of het college er alles aan doet om voor 1 december alle aanvragen te behandelen, en of er meer carbidschietplekken worden aangewezen.