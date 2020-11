Buma: Discussie mogelijk over voetbal, carbidschieten gevaarlijk als je er geen verstand van hebt

Het aantal coronabesmettingen in de provincie is zo sterk gedaald, dat Fryslân cijfermatig niet meer in de categorie 'ernstig' valt. Het coronadashboard van de Rijksoverheid is daar nog niet op aangepast. Dat gebeurt pas, nadat het Rijk met de GGD en de veiligheidsregio van oordeel is dat dat kan.

Per 100.000 inwoners zijn er in Fryslân in één week tijd minder dan 150 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is de grens die wordt aangehouden voor 'ernstig'. Het risiconiveau is getalsmatig 'zorgelijk'. Onder andere in Groningen en Drenthe is dat ook zo.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bepaalt of het risiconiveau echt omlaag kan worden gebracht. Daarbij kijkt hij ook naar andere factoren, zoals de capaciteit van de zorg. "Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht", meldt de Rijksoverheid.