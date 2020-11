Onderzoekers doen 177 persoonlijkheidstests op een onbewoond eiland

Die persoonlijkheidstest is in een kleine ruimte waar vier bakken met wat zand en water instaan. "Wij laten na de vangst een kanoet daarin los en dan meten we van bovenaf met een camera waar hij precies naar toe gaat. Gaat hij naar één bak of twee bakken of niet. Dat doen we één keer, maar voor een aantal dieren nog een keer. En dan zie je dat er hele grote verschillen zijn tussen verschillende kanoeten", zegt hoofdonderzoeker Allert Bijleveld.

"De één als je hem loslaat blijft in één bak zitten terwijl de ander van de ene naar de andere bak gaat, steeds maar heen en weer. Als we dat een paar dagen later of zelfs anderhalf jaar later doen dan zijn het weer dezelfde individuen die heel erg heen en weer gaan en dezelfde individuen die op één plek blijven." Dat de vogels in zo'n ruimte losgelaten worden is om te voorkomen dat prikkels uit de omgeving invloed hebben op de kanoet.

Jonge vogels

In het wild worden de vogels ook gevolgd nadat ze losgelaten zijn en dan zie je hetzelfde gebeuren. De meest actieve vogels in de proef gaan ook veel meer op onderzoek uit. Ze eten ook ander voedsel. Die soort ontdekkingsreizigers kunnen van grote betekenis zijn voor de soort. Maar Bijleveld wil ook weten hoe dat gedrag ontstaat. Daarom zijn er dit jaar ook jonge vogels onderzocht en dat heeft geleid tot nieuwe conclusies.