Tweevoudig Elfstedenwinnaar Evert van Benthem krijgt kunstwerk in Sint Jansklooster

Van Benthem won in 1985 en 1986 de Elfstedentocht. In 2021 is het 35 jaar geleden dat hij won, reden voor Plaatselijk Belang om hem te eren. "Hij heeft heel veel betekend voor ons dorpje. Hij heeft het echt op de kaart gezet", zegt voorzitter Marleen Pol.

In het kunstwerk moet de schaatser te zien zijn en ook een verwijzing naar de Elfstedentocht. Het wordt gemaakt door kunstenaar Albert Weijs uit Sint Jansklooster. Van Benthem woont al jaren in Canada, bij de onthulling is het plan dat hij overkomt.

