Friese stadsbeiaardier speelt Stones-klassiekers op carillon Martinitoren in Groningen

"Bij het concert van The Rolling Stones in 1999 heb ik het ook gedaan en blijkbaar wisten ze dat nog bij het museum en ben ik weer gevraagd", zegt Auke de Boer. "Dat wilde ik graag doen, het instrument moet klinken in de stad als er iets gebeurt."

De Boer heeft de nummers nog wel eens gespeeld. "Ik ben ook beiaardier in Dokkum, dus daar hebben ze het vast ook wel eens gehoord." Zelf zat hij in zijn jeugd meer in het kamp van The Beatles. Voor het optreden in 1999 moest hij zoeken nar wat voor melodieën geschikt waren. "Bij The Beatles kan alles wel, dat is melodischer. Maar bij The Stones vond ik ook wat nummers die gespeeld kunnen worden op het instrument uit 1660. De zwaarste klok in Groningen is 8.000 kilo."

In 1999 vonden veel mensen het prachtig, dat hoopt hij nu weer. Als het goed gaat, zal hij ook vrijdagavond om 19.00 uur in Dokkum een paar Stones-nummers laten horen.