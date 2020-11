Restaurant in Oudwoude aangedaan door steun uit de buurt

Eigenaar Edwin van der Werf was onder de indruk van alle steun uit de omgeving. "De saamhorigheid is geweldig. We hebben zitten huilen bij de tafel toen we donaties kregen, dat mensen zo met ons meeleven."

Op het parkeerterrein met 100 parkeerplekken zijn ze een 'burger-drive-thru' begonnen. "Dat loopt heel goed. Het is niet genoeg, je haalt niet de omzet van anders."