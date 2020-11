Oerol krijgt steun van overheid, editie van 2021 veiliggesteld

"We weten niet exact hoeveel we krijgen, het lijkt heel veel, en voor ons zal het een aanzienlijk deel zijn. Het is ook hard nodig. Oerol haalt de meeste inkomsten uit publieksinkomsten en die hebben we dit jaar niet gehad en het komende jaar deels omdat er minder publiek zal mogen komen", zegt Siart Smit, algemeen directeur van Oerol.

De editie van 2021 staat niet op het spel, voor volgend jaar is er steun gekomen. De organisatie is daarmee veiliggesteld. "Dus we kunnen vooruit met het organiseren van 2021, het zal met minder publiek zijn maar wel met evenveel activiteiten, dus de steun hebben we hard nodig."

Smit vindt het belangrijk dat het steunpakket er komt. "De cultuursector draagt veel bij aan de maatschappij, maar is ook kwetsbaar. Het staat al heel lang op slot en veel partijen staat het water aan de lippen. Bij dit pakket krijgen veel partijen geld, ook naar regionale overheden. Dus ook naar partijen eromheen, zoals technici en toeleveranciers."

De steun is voor een halfjaar. "Daar kan je niet iedereen mee redden, maar partijen kunnen vooruit. Daarna zullen we opnieuw moeten kijken. Dan is het juli 2021, we hopen dat veel weer normaal is, maar ik ga ervan uit dat het wel even duurt voordat we weer echt terug bij normaal zijn."