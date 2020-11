Horecamedewerkers van De Lawei helpen in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten

"We zijn in de schouwburg amper aan het werk geweest, er waren wel wat films maar de horeca ligt natuurlijk stil", zegt Marrick de Jong, normaal leidinggevende van het horecapersoneel in De Lawei. Hij zit er niet over in dat hij zijn werk verliest door de coronacrisis. "Daar heb ik geen dag over ingezeten."

Het idee voor de hulp kwam van het ziekenhuis. "De vraag was of er wat handjes waren bij De Lawei. Nou, we willen graag aan het werk, dus iedereen heeft ja gezegd." Ze helpen bij het halen en brengen van patiënten naar de ok. "En we brengen het eten en drinken rond en helpen bezoekers aan de corona-afdeling in de beschermende kleding."

De Lawei-medewerkers vinden het mooi werk en de mensen zijn aardig. In eerste instantie is de hulp tot halverwege december. "Maar het kan verlengd worden."