Boa's krijgen wapenstok in Leeuwarden en Súdwest-Fryslân

Andere gemeenten die meedoen zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort en Zoetermeer. Na een jaar wordt er geëvalueerd. Ook wordt er gemonitord tijdens de pilot.

Minister Grapperhaus was eerder geen voorstander van de wapenstok voor boa's. Nu schrijft hij dat er de laatste maanden veel te doen is geweest over de handhaving door boa's en dat dat aanleiding is om de zaak met een frisse blik te bekijken.

Wanneer Leeuwarden en Súdwest-Fryslân beginnen met de pilot, is nog niet bekend.