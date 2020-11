Bowlingcentra hebben het zwaar nu horecagedeelte dicht is: "Het water staan ons aan de lippen"

De bowlingbaan was zondag open en toen is er één baan verhuurd. "Mijn mensen voelen zich meer oppas dan horecamedewerker, want je mag geen biertje of bitterbal verkopen. Ze kunnen alleen maar de baan aan- en uitzetten. Als we toestaan dat mensen zelf eten en drinken meenemen, hebben we een probleem als er controle komt, want het is lastig te bewijzen dat het niet van ons komt."

Als de sluiting van horeca nog lang aanhoudt, wil hij een 'koek en zopie'-tent voor de deur te zetten, heeft hij bedacht. "Maar dat zal niet de oplossing zijn om ons te redden."