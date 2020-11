Foppe de Haan: "Cambuur wordt kampioen"

Galavoorstelling

Over de galavoorstelling van SC Cambuur tegen Almere City (7-2) is verslaggever Geert van Tuinen lyrisch: "Het is kwalitatief een van de mooiste wedstrijden van Cambuur die ik ooit gezien heb. Er wordt prachtig mooi gevoetbald."

De Haan heeft de wedstrijd van zondag via de radio gevolgd, maar ook hij kijkt regelmatig naar de wedstrijden van de Leeuwarders. "Cambuur kan gewoon goed voetballen. Dat deden ze vorig jaar ook al. Ze hebben die hele toestand knap achter zich gelaten. Cambuur wordt kampioen."

Kampioen zal SC Heerenveen niet worden, maar de Feansters presteren wel zeer goed onder leiding van Johnny Jansen. De Haan had niet verwacht dat Jansen hoofdtrainer zou worden. "Ik heb nooit van hem begrepen dat hij dat wilde, maar ik had ook niet zo heel veel contact meer met ze. Maar ik dacht: hebben we eindelijk één van de club zelf, dat is alleen maar beter. Hij doet het prima. Hij is heel rustig en hij heeft echt verstand van trainen."