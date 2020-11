Carbidploegen zijn er klaar voor: "We hopen dat we kunnen schieten"

Het carbidschieten in Wirdum is altijd een groot feest. "Elk jaar komen er weer veel mensen kijken. Dan hebben we er een feesttent bij en sluiten we de dag af met live muziek." Voor dit jaar probeert de ploeg toch iets te organiseren, maar er zullen geen honderd mensen bij mogen.

"Er zal geen groot feest komen dit jaar." De ploeg bestaat uit tien man en kan op het terrein makkelijk afstand van elkaar houden, maar daarmee is het nog geen feestje, zegt Kuperus. "Wij hopen toch dat er wel wat mensen kunnen komen te kijken, want de hele dag met z'n tienen knallen is leuk, maar de gezelligheid moet er ook zijn."

De ploeg is er in ieder geval klaar voor om los te gaan wanneer het kan. "We hebben carbid, we hebben de bussen en we zullen binnenkort zien hoe we het zullen hebben. Het wordt sowieso anders dan anders."