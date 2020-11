Datingcoach over daten in coronatijd: "Houd het simpel"

Tijd en aandacht voor elkaar, en er samen iets van maken: dat is belangrijk voor relaties, vindt datingcoach Visser. "Voor corona kon je nog naar de bioscoop en uit eten. Dat was een romantische avond, maar zo simpel is het nu niet meer." Toch hoeft het volgens Visser allemaal niet zo "bijzonder, creatief en uitbundig" te zijn, zoals ze zelf zegt, en kun je het ook gewoon thuis gezellig hebben. "Plan gewoon eens even een extra spelletjesavond in, en maak er wat gezelligs van. Of ga voor elkaar koken."

Wie echter al de hele dag op elkaars lip zit - bijvoorbeeld omdat beide partners thuiswerken - doet er goed aan om ook eens alleen op pad te gaan. "Dan kun je 's avonds weer bijpraten", zo zegt Visser

'Laat de moed niet hangen'

Voor singles zijn dit best wel lastige tijden, vindt de datingcoach. "Veel dingen vallen weg. Een clubje, activiteiten met vriendinnen of vrienden, even naar de kroeg: dat is lastig geworden. Dat moeten anderen niet onderschatten."

Maar, zegt Visser, ze staan er niet alleen voor. Vandaag de dag zijn er veel singles. Bovendien zijn er genoeg mensen die elkaar ook in deze tijden tegen het lijf lopen. "Ik zie dat er juist ook veel mensen - weer meer dan anders - met elkaar slagen. Laat de moed niet hangen en ga juist nu op zoek."

Dat doen mensen nu op verschillende manieren. Via internet, bijvoorbeeld. Of via een 'matchmaker' zoals Geppy Visser. "Als je creatief bent en even je best doet, ben ik er zeker van dat het lukt", vindt Visser.