Doneeractie voor medische kosten mishandelde paarden

De twee IJslandse paarden Píla en Gjóla werden in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 november mishandeld in een stuk weiland net buiten Ferwerd. Onbekenden hebben de paarden met een scherp voorwerp in de vagina gestoken.

Met de paarden gaat het alweer beter, maar eigenaresse Hennie van Oosten was zeer aangeslagen. Om te voorkomen dat het weer gebeurt hebben vrienden en bekenden een doneeractie op touw gezet. Het doel is om in totaal 2.500 euro op te halen, om daarmee een beveiligingscamera aan te kunnen schaffen.

Het geld zal verder worden gebruikt om de medische kosten van de paarden van te betalen. "Omdat we weten dat Hennie al haar liefde en centjes aan haar dieren besteed, willen we haar graag een hart onder de riem steken door deze crowdfunding op te starten," zo schrijven de initiatiefnemers op de website.

Tot nu toe is er al 1072 euro opgehaald.