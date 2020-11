RIVM: 119 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, 3 sterfgevallen

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uur vastgesteld in Súdwest-Fryslân (35). Daarna komt Leeuwarden met 21 nieuwe besmettingen. Opvallend is het aantal besmettingen in Achterkarspelen, waar 10 mensen positief werden getest, terwijl het aantal daar altijd veel lager lag.

In Fryslân zijn sinds zondag drie sterfgevallen gemeld en een nieuwe ziekenhuisopname.

Landelijk zijn er 4873 nieuwe besmettingen vastgesteld, minder dan zondag.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):