Cambuur Sjoernaal: Een memorabele avond in het Cambuurstadion

Het werd zondag een memorabele avond in het Cambuur stadion. De Leeuwarders speelden tegen de nummer twee, FC Almere City. Na het verlies van vorige week tegen Jong Ajax, stond er behoorlijk wat druk op deze wedstrijd. Winst was noodzakelijk om goed bij te blijven in de strijd om de bovenste plekken in de eerste divisie. Cambuur speelde een prachtige wedstrijd. Het werd een waar doelpuntenfeest.

Het Cambuur Sjoernaal kijkt uitgebreid terug op deze bijzondere wedstrijd: