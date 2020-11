Brandbrief amtenaren Smallingerland: "Ik vind het knap dat mensen nog werken"

Aanleiding voor de brief is de gemeentelijke begroting die door de gemeente is behandeld. De ambtenaren hebben geprobeerd de begroting sluitend te krijgen, maar in de tussentijd komen er vanuit de raad veel andere voorstellen. Het is maar de vraag of die kunnen worden gefinancierd.

Anton Pieters, fractievoorzitter van de PvdA in Smallingerland is niet verrast door de brief, maar hij heeft er veel zorgen over. "Ik vind het knap dat de mensen nog werken, en niet op de grond gaan zitten!"

De ambtenaren proberen een begroting te schrijven die sluitend is en die de goedkeuring kan krijgen van de provincie. Maar met de steeds veranderende eisen van uit de Raad, wordt het verhaal moeilijk.

Doorschruiven

Onder andere de ELP heeft amendementen ingediend. Volgens hen is het vermogen van de gemeente op, en moet er beter worden bezuinigd. Maar Pieters is het daar niet mee eens: "Alle onderhoud die je nu niet doet, komt later terug en dan ben je duurder uit. Het is het verschuiven van een probleem."

Niet nieuw

De problemen bij de gemeente Smellingerland zijn niet nieuw, al sinds begin van dit jaar rommelt het in de gemeente. Er is in de tussentijd al wel het een en ander veranderd; zo is er bijvoorbeeld een zakencollege gekomen. "Maar dat wantrouwen en de achterdocht dat gaat gewoon door. Er is niet te werken op deze manier."

Een oplossing lijkt er niet zo één, twee te zijn, ziet ook Pieters: "Ik weet het echt even niet."