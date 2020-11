Jansjet de Vries leest voor aan ouderen: "Van familieverhalen tot verhalen uit de oorlog"

In mei 2015 kwam het boek van De Vries in de schappen. Een half jaar later begon De Vries met het voorlezen aan ouderen. Dat gebeurde nadat ze een keer met haar zus mee was geweest naar het zorgcomplex van Blauwhuis. "Wilt u even iets voorlezen?" vroeg het personeel haar, nadat ze erachter waren gekomen dat ze een echte schrijfster in hun midden hadden.

Het voorlezen beviel zo goed, dat De Vries het met liefde vaker wilde doen. Dochter Truus maakte er pas echt werk van: ze stuurde direct een flyer naar 55 ouderenhuizen in de provincie. "Ik had meteen heel veel aanvragen", zegt De Vries.

'It is stjerrend wier, heite!'

Het boek van Jansjet de Vries - 'It is stjerrend wier, heite!' - staat vol met anekdotes. Van familieverhalen tot kerkverhalen, van zomerverhalen tot verhalen uit de oorlog. "Ik vind bejaardenhuizen mooi om te doen", zegt De Vries over het voorlezen aan ouderen. Vaak gaat het geheugen van deze mensen al achteruit. "Het is met mensen die al een beetje verdwalen in de tijd. Ik heb er een powerpointpresentatie bij, dus je ziet beelden van het verhaal."

Coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen is het voorlezen bijna helemaal tot stilstand gekomen. Voor komende week staat er wel een verzorgingshuis op het programma, maar in deze tijden is het nooit zeker of dat door kan gaan.

"Heel jammer", vindt De Vries. "Het is een trieste toestand, vooral voor de ouderen. Je wil er wel meer naartoe om te vertellen, maar je komt nergens binnen."