Opnamestop bij psychologiepraktijk: "We kunnen die mensen niet in de steek laten"

Hoe nu verder?

Volgens Maarsingh is er maar een oplossing voor dit probleem. Het geld dat van de zorgverzekeraars komt, moet anders geregeld worden. Op dit moment bepaalt een zorgverzekeraar van tevoren hoeveel geld ze uitgeven aan behandelingen binnen een praktijk en leggen dat vast in een contract. Maar als het onverwacht veel drukker wordt in de praktijk of er komen mensen waarbij de problemen niet zomaar zijn opgelost, kom je over dit bedrag heen. Dat is wat er nu gebeurt in de praktijk van Maarsingh.