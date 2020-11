Noodkreet Theater Sneek en Het Bolwerk: "Word onze vriend!"

Eerder zochten het Bolwerk en Theater Sneek al steun van de politiek en het bedrijfsleven. Dat heeft redelijk wat geld opgeleverd, maar nog niet genoeg om de toekomst ook veilig te stellen. "We hebben gewoon nog veel onzekere factoren. Zo weten we nog niet zeker of we dinsdag bericht krijgen dat we weer open mogen", zo zegt directeur Wiebren Buma. "En als we weer open mogen, voor hoeveel mensen zal dat dan zijn?"

Onzekere toekomst

De theaters moesten opnieuw, net als musea en bibliotheken, anderhalve week lang de deuren gesloten houden voor het publiek. De strengere maatregelen in verband met corona zouden in ieder geval voor twee weken gelden. Het lijkt er op dat de deuren eind deze week weer open mogen. Buma: "Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat er dan weer dertig mensen naar een voorstelling of optreden mogen komen kijken. Bovendien mag de horeca niet open zijn, dus de inkomsten blijven ontzettend laag."