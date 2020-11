Open dagen in coronatijd: online vragen stellen over je nieuwe opleiding

Vanwege de coronamaatregels kunnen alle open dagen op scholen niet doorgaan. Daarom bedacht ROC Friese Poort het plan voor online open dagen. "We hadden gelukkig al een online variant achter de hand", vertelt Dekker. "We bieden toekomstige studenten de mogelijkheid om in contact te komen met onze docenten en huidige studenten. We organiseren webinars, waar ze vragen kunnen stellen. Dat kan ook via social media. En we houden een presentatie voor ouders."

Lastige keuze

De online open dagen vragen heel wat van de organisatie achter de schermen en halen het niet bij écht open dagen, vindt Dekker. "Maar gezien de omstandigheden is dit de beste optie. Sfeerproeven op de locatie is lastig, maar het belangrijkste is dat toekomstige studenten en hun ouders vragen kunnen stellen." Of de online open dagen gevolgen zullen hebben in de vorm van minder aanmeldingen, durft Dekker niet te zeggen. "We weten dat deze groep jongeren het ontzettend lastig vindt om op dit moment een goede keuze te maken. Maar we doen ons uiterste best om ze zo goed mogelijk te informeren."

Kijk online voor meer informatie

Vanaf vandaag staat alle informatie over de online open dagen op de website van ROC Friese Poort. "Elke dag tussen 16.00 en 20.00 uur organiseren we de online activiteiten", vult Dekker aan. "Voor de webinars moeten studenten zich aanmelden. Dat schalen we op wanneer er veel belangstelling blijkt te zijn."