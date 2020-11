Needgjalp Teater Snits en it Bolwurk | NLDoet siket coronaproof putsjes

It Teäter Snits en it Bolwurk yn Snits hawwe in grutte kampanje opset om mear 'freonen' te krijen. Dy freonen betelje 35 euro yn it jier en dat jild kinne se by it teäter en it poppoadium goed brûke. Troch it coronafirus is it nammentlik dreech om de holle finansjeel boppe wetter te hâlden.