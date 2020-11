Extra geld voor scholen | Duitsland maakt coronacampagne met humor

Ruim 60 procent van de ouders maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op de ontwikkeling van hun kinderen. Ze maken zich vooral zorgen over het risico dat hun kroost een onderwijsachterstand oploopt. Ruim 40 procent is bang dat hun kinderen te veel achter een beeldscherm zitten, wat ten koste gaat van hun sociale vaardigheden. Dit blijkt uit onderzoek van Terre de Hommes. Er moet meer aandacht komen voor kwetsbare kinderen, vindt de organisatie. Terre de Hommes wil daarom dat de bescherming van kinderen een speerpunt wordt in de corona-aanpak.