Coronanieuws van 16 november: 119 nieuwe Friese coronabesmettingen

Vertegenwoordigers van vier sportbonden praten deze week met topambtenaren van het ministerie van VWS over het oppakken van de topcompetities naast voetbal. "We staan allemaal te trappelen om weer aan de slag te gaan", zei de minister van VWS. "Het liefst zo snel mogelijk, maar het moet wel kunnen. We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk weer gesport kan worden. En dan kunnen we ook kijken wat er eventueel bij een volgende keer anders kan. Hoe we misschien dan tot meer maatwerk kunnen komen bijvoorbeeld."