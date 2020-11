SC Cambuur maakt van 'topper' tegen Almere City trainingspartijtje: 7-2

De Leeuwarders kwamen al in de derde minuut op voorsprong toen Mitchel Paulissen op aangeven van Giovanni Korte knap binnenschoot. Vijf minuten later was het echter weer gelijk. Doelman Sonny Steven schatte een mislukte voorzet van oud-Cambuurspeler Delvechio Blackson verkeerd in, waarna die over de doelman in het doel belandde.

Cambuur moest even bijkomen van de tegenslag, maar kwam daarna op stoom. In de 24e minuut kon Erik Schouten een corner van Mees Hoedemakers voorbij doelman Michael Woud koppen en drie minuten later was het Jamie Jacobs die uit een corner van Hoedemakers binnen kon schieten: 3-1.

Michael Breij maakte het na een dik half uur spelen nog erger voor Almere. De aanvaller schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Daarmee kwam de stand bij de rust op 4-1.

Doelpuntenregen

Na de pauze hield Cambuur niet op met het maken van doelpunten. De ene naar de andere goal vloog doelman Woud om de oren. De eerste na de pauze kwam op naam van Robert Mühren, die eenvoudig door kon lopen naar de zestienmeter en vanaf daar hard raak schoot. Breij en Korte konden in respectievelijk de 52 en 53 minuut van dichtbij raak schieten, waarmee de stand toen al op 7-1 kwam.

De ploeg van Henk de Jong kreeg daarna nog een aantal grote kansen, maar slaagde er niet in de voorsprong nog verder uit te breiden. Almere City maakte er in de blessuretijd nog wel 7-2 van, via Damon Mirani. Daarmee bleven de 8-1 overwinning van 24 september 1967 tegen RBC Roosendaal en op 29 maart 2010 tegen Top Oss voorlopig dus in de geschiedenisboeken staan.

Derde plaats

Cambuur staat na de overwinning op de derde plaats in de competitie met 25 punten uit elf wedstrijden. Almere City en De Graafschap hebben respectievelijk twee en drie punten meer, maar hebben beide wel een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week donderdag kan Cambuur het gat met De Graafschap goedmaken als ze het op De Vijverberg tegen elkaar opnemen.